Formazioni ufficiali Bayern-Arsenal e Manchester City-Real Madrid: chi gioca titolare e le ultime su Gabriel Jesus, Jorginho, Modric e Odegaard

Serata di gala a Monaco e Manchester, con Bayern-Arsenal e City-Real: chi gioca il ritorno dei due quarti di Champions e le formazioni titolari.

Parata di stelle nel mercoledì di Champions League, dove l'ultima tranche del ritorno dei quarti di finale offre il secondo round di Bayern Monaco-Arsenal e Manchester City-Real Madrid.

I due pareggi maturati all'andata rispettivamente ad Emirates e al 'Bernabeu', fattore campo a parte, lasciano apertissimi i giochi per stabilire chi saranno le squadre che si incroceranno in semifinale e andranno a far compagnia a PSG e Borussia Dortmund.

L'articolo prosegue qui sotto

Bavaresi e Gunners ripartono dal 2-2 di Londra, mentre Citizens e Blancos dallo spettacolare 3-3 con cui hanno catalizzato l'attenzione del calcio mondiale dando vita ad un match memorabile.

Chi gioca titolare Bayern-Arsenal e Manchester City-Real Madrid? Le ultime sulle formazioni dei due quarti di ritorno della Champions 2023/2024.