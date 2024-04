Formazioni Barcellona-PSG e Borussia Dortmund-Atletico Madrid: chi gioca titolare e le ultime su Pedri, Barcola, Malen e Hermoso

Barcellona-PSG e Borussia Dortmund-Atletico Madrid mettono in palio due pass per le semifinali: tutte le ultime novità sulle formazioni.

Notte da brividi sull'asse Barcellona-Dortmund per quanto riguarda la Champions League.

Si apre ufficialmente la due giorni di coppa, con le gare di ritorno dei quarti di finale: ad affrontarsi nella serata di martedì ci saranno Barcellona-PSG e Borussia Dortmund-Atletico Madrid.

I blaugrana sono chiamati a difendere dall'assalto di Mbappé e compagni la vittoria per 3-2 strappata al Parco dei Principi, mentre in quel di Dortmund, i gialloneri proveranno a ribaltare la sconfitta per 2-1 patita al Wanda contro l'Atletico.

Di seguito tutte le novità e le ultime sulle scelte di formazione di Xavi, Luis Enrique, Terzic e Simeone.