Formazioni Atletico Madrid-Inter, chi gioca titolare e le ultime su Griezmann, Acerbi, De Vrij, Dumfries e Thuram

I nerazzurri si giocano l'accesso ai quarti contro l'Atletico Madrid: le scelte di Simeone e Inzaghi per la sfida di Champions.

Dentro o fuori, al 'Metropolitano' si gioca il ritorno degli ottavi di finale della Champions League tra Atletico Madrid e Inter.

I nerazzurri partono con un leggero vantaggio grazie al goal realizzato da Arnautovic a 'San Siro' nella gara d'andata.

All'Inter quindi basterà non perdere a Madrid per qualificarsi ai quarti di finale, in caso di successo dell'Atletico con un solo goal di scarto invece si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.

Ma chi giocherà Atletico Madrid-Inter? Le scelte di Simeone e Inzaghi per la sfida di Champions League.