Formazioni Atalanta-Liverpool: chi gioca titolare e le ultime su Scamacca, De Ketelaere, Lookman, Pasalic, Koopmeiners, Salah e Luis Diaz

Atalanta a un passo dalle semifinali, ma occhio all'orgoglio del Liverpool: gli aggiornamenti sulle scelte di formazione di Gasperini e Klopp.

La gloria è lì, a un passo. Niente distrazioni, niente facili trionfalismi, ma il clamoroso 3-0 conquistato all'andata a Liverpool è un dato di fatto: l'Atalanta è vicinissima alla prima semifinale di Europa League - e in generale europea - della propria storia.

RAI 1, TV8, DAZN O SKY: DOVE VEDERE ATALANTA-LIVERPOOL IN TV E STREAMING

La squadra di Gasperini sta ormai concentrando sulle coppe, compresa la Coppa Italia, le energie residue per questo finale di stagione. Mentre il Liverpool si è clamorosamente inceppato, rischiando seriamente di vedersi sfuggire sia la Premier League che l'Europa League in pochissimi giorni.

L'articolo prosegue qui sotto

Cosa serve all'Atalanta per andare in semifinale? Non perdere, intanto. Oppure perdere, sì, ma con massimo due goal di scarto. Con una vittoria del Liverpool con tre reti di scarto - con qualsiasi punteggio - si va ai supplementari ed eventualmente ai rigori, con una forbice più ampia a passare sono gli inglesi.

Di seguito tutti gli aggiornamenti sulle formazioni scelte da Gian Piero Gasperini e Jurgen Klopp: ecco come si schiereranno Atalanta e Liverpool nella notte che vale l'accesso alle semifinali di Europa League.