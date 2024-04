Fatica, sconfitte e "pressing inesistente": l'Atalanta ritrova un Liverpool in piena crisi

Klopp rischia di concludere con un finale amaro 9 anni di successi: in pochi giorni i Reds hanno quasi gettato alle ortiche una stagione.

È stato David Moyes a sottolineare tristemente, poco più di dieci anni fa, che il Manchester United "deve migliorare in tante cose, tra cui i passaggi, la creazione di palle goal e la fase difensiva". Dopo la scioccante sconfitta per 1-0 di domenica contro il Crystal Palace, l'altro scozzese Andy Robertson ha espresso una valutazione altrettanto schietta dei problemi attuali del Liverpool, riconoscendo che i Reds stanno subendo troppi goal senza segnarne abbastanza.

"Non è una buona base per vincere - ha dichiarato il terzino sinistro con il suo consueto tono pratico - Non stiamo riuscendo a mantenere la porta inviolata. Non so quante volte ci siamo riusciti nelle ultime 10-15 partite, ma non saranno molte. Per cui, se non accade, devi correre dei rischi. È molto semplice".

Proprio mentre si prepara ad affrontare nuovamente l'Atalanta nel ritorno dei quarti di Europa League, il Liverpool sta attraversando il periodo peggiore della stagione nel peggior momento possibile, soffrendo di una perdita collettiva di fiducia e convinzione che l'allenatore non riesce a spiegare e tantomeno a risolvere.

Dopo una settimana infernale, così, ora c'è il timore reale che un mandato di nove anni pieno zeppo di momenti indimenticabili si concluda con un finale amaro e deludente.