Formazioni Atalanta-Fiorentina: chi gioca titolare e le ultime su Lookman, Musso, Bonaventura, Nico Gonzalez e Belotti

I nerazzurri e i viola si giocano l'accesso alla finale di Coppa Italia: le scelte di Gasperini (squalificato) e Italiano.

Raggiungere la Juventus in finale rappresenterebbe l'ennesimo tassello in una stagione che, in quanto a competizioni extra rispetto al campionato, per Atalanta e Fiorentina finora ha portato solo sorrisi.

I nerazzurri e i viola si giocano l'accesso all'atto conclusivo della Coppa Italia, nel ritorno delle semifinali in programma al Gewiss Stadium.

All'andata decisivo un super goal di Rolando Mandragora che, dalla distanza, ha battuto un incolpevole Pietro Terracciano.

Di seguito le scelte di formazione di Gian Piero Gasperini, ancora squalificato, e di Vincenzo Italiano per la semifinale di Coppa Italia Atalanta-Fiorentina.