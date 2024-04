Fiorentina-Viktoria Plzen, cosa succede con l'1-1, 2-2 o 3-3: passano i cechi o ci sono i supplementari? Il gol in trasferta vale doppio?

Lo 0-0 scaturito in Repubblica Ceca lascia tutto aperto tra Fiorentina e Viktoria Plzen: cosa succede al Franchi in caso di pareggio con goal?

Tutto è ancora in bilico tra Fiorentina e Viktoria Plzen: lo 0-0 della gara d'andata, disputata una settimana fa in Repubblica Ceca, lascia ancora tutto aperto in chiave qualificazione alle semifinali di Conference League.

Per la Fiorentina sarebbe la seconda volta in due anni, dopo aver raggiunto le semifinali e poi la finalissima nella scorsa edizione. La squadra di Vincenzo Italiano, però, dovrà fare attenzione alle insidie di un Viktoria Plzen in pienissima corsa.

Ma cosa serve alla Fiorentina per qualificarsi alle semifinali di Conference League? E cosa serve invece al Viktoria Plzen? Tutte le combinazioni e il regolamento.