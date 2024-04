Fiorentina-Sassuolo 5-1, cronaca, tabellino e voti: Sottil e Nico Gonzalez si scatenano, neroverdi sempre più giù

La Fiorentina supera il Sassuolo con un nettissimo 5-1 al Franchi: i viola si scatenano nella ripresa, Sottil e Gonzalez sugli scudi.

Una vittoria per dimenticare l’eliminazione dalla Coppa Italia, per preparare al meglio la semifinale di andata di Conference League con il Brugge, ma anche per restare attaccata al treno che vale una qualificazione europea attraverso il piazzamento in campionato.

La Fiorentina torna a divertire e a divertirsi in campo come non faceva da tempo (cinque goal e due legni) e lo fa calando una roboante ‘manita’ contro un Sassuolo sempre più in crisi e parso a tratti quasi rassegnato all’idea di dover retrocedere in Serie B.

Sì perché quella del Franchi è stata una partita totalmente a senso unico. I viola, nonostante l’ampio turnover, hanno dominato in campo imponendo il proprio gioco fin dai primissimi minuti. La squadra di Italiano per una sera si dimentica della cronica difficoltà nel trovare la via della rete e nella ripresa, dopo aver subito il goal momentaneo del 2-1, si scatena sistemando la pratica in maniera decisiva nel giro di una manciata di minuti.

Troppo netta la differenza tra le due squadre anche dal punto di vista mentale, visto che il Sassuolo non solo non è riuscito a proporre la prestazione che serviva, ma in difesa ha concesso tantissimo ad un avversario che non chiedeva altro in questo momento della stagione.

La Fiorentina raggiunge quindi il Napoli in classifica a quota 50 (ma con una partita in meno) e inanella il suo secondo successo consecutivo nel torneo. Il Sassuolo invece resta malinconicamente penultimo e, di questo passo, la strada che conduce alla salvezza si farà sempre più in salita.