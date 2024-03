Fiorentina-Roma 2-2, cronaca, tabellino e voti: Llorente beffa i viola al 95'

Llorente regala un punto alla Roma in pieno recupero: Fiorentina 'tradita' da Biraghi, autore di un errore dal dischetto.

Il 4-0 rifilato al malcapitato Brighton è già un lontano ricordo per la Roma, riportata sul pianeta Terra dalla straripanza della Fiorentina di Italiano che flirta con i tre punti fino allo scadere: al 'Franchi' i giallorossi rischiano seriamente di perdere la seconda partita della gestione De Rossi, salvati soltanto a tempo scaduto da Llorente.

L'impegno ravvicinato contro gli israeliani non si sente sulle gambe di Biraghi e compagni, a segno già al 18' grazie alla capocciata di Ranieri che mette in salita il match per la formazione ospite. La reazione giallorossa è pressoché inesistente e l'esposizione di Mancini a un secondo cartellino giallo obbliga De Rossi a sostituire il capitano con Huijsen già al 33'.

Al rientro in campo dopo l'intervallo c'è una Roma diversa (non solo nel modulo, con la scelta della difesa a quattro), evidentemente strigliata da De Rossi negli spogliatoi: Cristante dà un 'avvertimento' a Terracciano, Aouar finalizza una bella azione corale e fa 1-1. Il pari dura appena undici minuti, il tempo necessario alla Fiorentina per tornare avanti con la zampata di Mandragora.

Per la Roma piove sul bagnato: sospetto fastidio muscolare per Dybala che lascia il campo, prima dell'errore (il quinto nel 2024 tra i viola) dagli undici metri di Biraghi che si fa ipnotizzare da Svilar nell'esecuzione comminata da Massa per una trattenuta di Paredes ai danni di Belotti. Un passo falso sanguinoso, propedeutico al definitivo 2-2 di Llorente che accresce il numero di rimpianti in casa viola.