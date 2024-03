Fiorentina-Roma da dimenticare per Gianluca Mancini: sostituito da Huijsen al 33'

Il difensore giallorosso ha lasciato il campo già durante il primo tempo: colpa di una seconda ammonizione che sembrava imminente.

È durato appena 33 minuti il Fiorentina-Roma di Gianluca Mancini, schierato nell'undici titolare giallorosso da mister De Rossi: colpa dell'esposizione costante a una seconda ammonizione che sembrava del tutto imminente.

Troppo forte il rischio di rimanere in inferiorità numerica già durante la prima frazione per il tecnico romanista, che ha così deciso di richiamare Huijsen dalla panchina per porre rimedio.

Poco più di mezz'ora da dimenticare per Mancini, messo in difficoltà dal cartellino giallo rimediato nei primi minuti di gioco e dall'esuberanza fisica e atletica di Belotti.