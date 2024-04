Fiorentina-Genoa dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il Genoa è ospite della Fiorentina nel Monday Night: rossoblu ormai tranquilli, viola a caccia del posto europeo.

Monday night al Franchi. In una delle due partite che chiuderà il 32esimo turno del massimo campionato, si sfideranno la Fiorentina di Vincenzo Italiano e il Genoa di Alberto Gilardino che, da calciatore, fece grandi cose in maglia viola.

Il Genoa, dopo il successo di Verona, ha definitivamente blindato la salvezza e giocherà questo finale di campionato senza particolari assilli di classifica.

La Fiorentina, invece, ha il compito di vincere per rimanere in corsa per un posto nelle coppe europee, considerando ovviamente anche l’attuale percorso in Conference League e la gara di ritorno da giocare giovedì con il Viktoria Plzen.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.