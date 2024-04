Fiorentina-Atalanta dove vederla: Mediaset, Sky, RAI o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

La Fiorentina ospita l'Atalanta nella seconda semifinale di Coppa Italia: le formazioni e dove vederla partita in diretta tv e streaming.

Dopo la sconfitta al Franchi contro il Milan, la Fiorentina torna subito a giocare davanti ai propri tifosi contro l'Atalanta, nel match che vale la semifinale di andata di Coppa Italia 2023/2024.

L'anno scorso la Viola si è arresa soltanto in finale di fronte all'Inter: la società tiene molto alla competizione, Italiano vuole ancora arrivare in fondo dopo aver eliminato il Parma agli ottavi e il Bologna ai quarti ai calci di rigore.

La Coppa nazionale rappresenta una ghiotta chance anche per l'Atalanta di Gasperini, che vorrebbe suggellare i tanti anni ad alti livelli con la vittoria di un trofeo che sarebbe storico. I nerazzurri sono in un periodo di forma straordinario, come conferma la vittoria per 0-3 a Napoli. In Coppa hanno fatto fuori il Milan a San Siro e il Sassuolo al Gewiss.

Di seguito tutto su Atalanta-Fiorentina di Coppa-Italia: le formazioni, il canale tv del match e dove poter guardare la partita in diretta streaming.