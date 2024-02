Nigeria-Costa d'Avorio in diretta tv e streaming, dove vedere la finale del torneo tra la squadra di Osimhen e i padroni di casa.

Nigeria-Costa d'Avorio è la finale della Coppa d'Africa 2024. La squadra di Osimhen, favorita prima del torneo, sfida i padroni di casa, riusciti ad arrivare all'ultimo atto del torneo dopo aver sbandato nelle fasi iniziali della competizione.

Una dopo l'altra sono cadute Marocco, Camerun, Egitto, Senegal e il resto delle big: ora è tempo della finalissima, con la Nigeria reduce dal successo contro il Sudafrica ai rigori, mentre la Costa d'Avorio giocherà davanti ai propri tifosi dopo aver superato la Repubblica Democratica del Congo per 1-0.

In questa pagina tutte le info su come seguire in diretta tv e streaming la finale Nigeria-Costa d'Avorio, la partita che deciderà la regina della Coppa d'Africa 2024.