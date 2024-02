Dentro la crisi del Bayern: un film horror in cui le colpe non sono tutte di Tuchel

Episodi di nervosismo, sconfitte, cambi di allenatore, una Bundesliga quasi persa: il Bayern si è smarrito. Ma i suoi problemi nascono da lontano.

Leon Goretzka si sente come se il Bayern fosse "intrappolato in un film horror senza fine". Qualunque cosa facciano, sembra che i bavaresi non riescano più a sfuggire alla sconfitta. Il ko contro il Bochum è il terzo di fila in tutte le competizioni per la prima volta in nove anni.

Thomas Tuchel è sotto tiro, è non sorprende che abbia sostenuto che l'ultima battuta d'arresto dovrebbe essere contestualizzata. Il Bayern aveva "un valore xG di 3,4 - ha sottolineato nell'intervista post partita a DAZN - e abbiamo avuto quattro, cinque, sei occasioni di altissimo livello. Abbiamo dominato completamente la partita e addirittura siamo andati in svantaggio.

Non abbiamo mai smesso di impegnarci fino alla fine e poi abbiamo giocato a lungo con un uomo in meno. Molte cose sono andate a nostro sfavore. Questa sconfitta è diversa dalle altre due".

Ha ragione: in questo momento il Bayern sta perdendo in modi diversi di partita in partita.