Daniel Maldini ha scelto tra Italia e Venezuela: lo rivela il ct della Vinotinto Batista

Niente Venezuela: Daniel Maldini vuole aspettare una chiamata dell'Italia. "Se un giorno volesse ripensarci, le porte sono aperte".

Daniel Maldini con la maglia del Venezuela. Com'era accaduto tanti anni fa a un altro italiano - ma nato in Sudamerica, a Maracaibo - come Massimo Margiotta, ex tra le altre di Udinese e Vicenza.

La possibilità di vedere il figlio di Paolo abbandonare l'Italia, intesa come Nazionale, è venuta alla luce qualche settimana fa: la madre di Daniel, Adriana Fossa, è infatti venezuelana, e dunque i crismi per il "trasferimento" ci sarebbero tutti.

O meglio: ci sarebbero stati. Perché, come rivelato a Tuttomercatoweb dal commissario tecnico del Venezuela, Fernando Batista, lo scenario di vedere Maldini nel Venezuela è tramontato quasi sul nascere.