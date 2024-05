Cosa serve al PSG per andare in finale di Champions League: chi passa col 2-1 o 3-2 contro il Borussia Dortmund

L'1-0 dell'andata a favore del Borussia Dortmund non chiude le porte a una possibile rimonta del PSG: cosa dovranno fare i francesi al ritorno.

Così come quella tra Bayern Monaco e Real Madrid, terminata 2-2, anche la seconda semifinale di Champions League tra Borussia Dortmund e PSG è ancora aperta a qualsiasi soluzione in vista della partita di ritorno.

Al Signal-Iduna Park è stato un goal di Fullkrug a dare la vittoria per 1-0 al Borussia Dortmund. Risultato negativo per un PSG che ha più volte sfiorato il pareggio, che ha colpito due pali clamorosi nel giro di pochissimi secondi, ma che è dovuto uscire dal campo con una sconfitta.

Nulla, come detto, è però ancora perduto. Il PSG proverà a fare di tutto per ribaltare la situazione nella semifinale di ritorno, in programma martedì 7 maggio al Parco dei Principi di Parigi.

Ma cosa servirà al PSG per superare il Borussia Dortmund e approdare alla finale di Champions League, in programma a Wembley il 1° giugno?