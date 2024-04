Corriere dello Sport - Lopetegui al Milan, pista calda: ci sono stati due incontri

Julen Lopetegui è in pole position per rimpiazzare Pioli in caso di separazione: sul tavolo, al momento, non c'è una proposta vera e propria.

Julen Lopetegui e il Milan: un flirt antico, storia di un paio di mesi fa. All'inizio di febbraio le voci di un interesse nei confronti dell'allenatore spagnolo arrivavano direttamente dalla Spagna, senza diventare in realtà un tormentone vero e proprio nelle settimane seguenti. Ora, rieccoci. Lopetegui è sempre lì, nell'orbita del Milan. Un nome forte per la prossima stagione in caso di separazione da Stefano Pioli. Un nome rilanciato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, secondo cui, anzi, ci sarebbe proprio l'ex allenatore di Siviglia e Wolverhampton in pole position se il club decidesse effettivamente di cambiare guida tecnica. Con una novità: il Milan e Lopetegui si sono incontrati. Non una, bensì due volte. Rendendo il flirt, in attesa di capire l'evolversi della situazione, più ufficiale che mai. L'articolo prosegue qui sotto