Convocati Ucraina a Euro 2024: lista giocatori, rosa e probabile formazione

Quali sono i giocatori che il commissario tecnico dell'Ucraina Sergiy Rebrov convocherà per il Campionato Europeo 2024 in Germania?

Dopo essersi qualificata attraverso i playoff, l'Ucraina si sta preparando per la sua quarta partecipazione consecutiva agli Europei, dopo aver affrontato un girone difficile con Inghilterra, Italia, Macedonia del Nord e Malta.

Dopo essersi qualificata in qualità di paese ospitante nel 2012, ma vincendo solo una partita prima di finire ultima nel girone senza conquistare punti nel 2016, la squadra gialloblu è arrivata ai quarti di finale agli Europei 2020, eliminata dall'Inghilterra.

L'Ucraina ha chiuso al terzo posto il suo girone di qualificazione per Germania 2024 dopo il pari a reti inviolate a Leverkusen contro l'Italia: le due nazionali hanno terminato a pari merito con 14 punti il raggruppamento ma gli scontri diretti hanno premiato gli Azzurri.

L'articolo prosegue qui sotto

Tuttavia, la nazionale ucraina si è qualificata ai playoff grazie all'ottimo risultato in Nations League. La squadra di Serhiy Rebrov ha battuto sia la Bosnia-Erzegovina che l'Islanda per 2-1 per ottenere il pass per la Germania.

Il CT Rebrov è chiamato a nominare 23 giocatori per gli Europei in Germania in programma in estate: quali saranno i calciatori che comporranno la rosa?