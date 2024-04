Convocati Croazia a Euro 2024: lista giocatori, rosa e probabile formazione

La Croazia sarà una della avversarie dell’Italia a Euro 2024: Dalić sogna i quarti di finale in Germania.

Si sogna in grande in casa Croazia. La Nazionale di Zlatko Dalić sarà una delle outsider più temibili dell’Europeo in Germania e, di certo, sarà cliente scomodo per l’Italia di Luciano Spalletti e la Spagna di De La Fuente, rivali nel gruppo B.

Dal 1996, la nazionale di calcio croata ha sempre partecipato a questo torneo, rappresentando in passato la Jugoslavia fino alle qualificazioni per l'edizione del 1992.

L’obiettivo di quest’annata è ritrovare almeno i quarti di finale, miglior traguardo raggiunto nella storia della giovane nazionale biancorossa, in cui ci si è spinti nel 1996 e nel 2008. Rosa croata come sempre ricca di talento, trainata da un centrocampo di elevatissima qualità.