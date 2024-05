Confronto tra i giocatori della Lazio e i tifosi: tensione dopo il match col Monza

Dopo il pareggio-beffa contro il Monza, c'è stato un duro confronto tra i giocatori laziali e alcuni tifosi presenti nel settore ospiti.

La Lazio si è fatta beffare nel finale all'U-Power Stadium contro il Monza, quando la vittoria sembrava ormai essere ad un passo.

Sul risultato di 2-1, i biancocelesti hanno incassato la rete del 2-2 al secondo minuto di recupero oltre il novantesimo.

Al termine del match, i giocatori biancocelesti, visibilmente delusi e amareggiati, si sono recati sotto il settore ospiti per un confronto con i propri tifosi giunti in terra brianzola per sostenere la squadra di Igor Tudor.