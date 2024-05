Como in Serie A se: cosa serve ai lariani per essere promossi a Modena nella 37ª giornata di Serie B

Il successo sul Cittadella e la sconfitta del Venezia a Catanzaro avvicinano sempre più il Como alla Serie A: cosa serve per la matematica promozione.

21 anni dopo l'ultima partecipazione in Serie A (2002/2003), conclusa con un poco onorevole ultimo posto in classifica e l'immediata discesa in Serie B, il Como sogna in grande: manca ormai pochissimo per rivedere i lariani nell'élite del calcio italiano.

La trentaseiesima giornata, ovvero la terzultima della stagione regolare, è stata probabilmente decisiva in questo senso: il Como ha battuto 2-1 il Cittadella, consolidando pesantemente il proprio secondo posto, mentre il Venezia, ovvero la più immediata inseguitrice dei lombardi, è caduto 3-2 a Catanzaro perdendo ulteriormente terreno.

Alla fine del campionato, in attesa dell'inizio dei playoff, mancano appena due giornate. Due turni nei quali il Como proverà a mettere il più presto possibile in cassaforte la promozione matematica in Serie A, magari già a partire dalla gara di Modena. Mentre il Venezia, impegnato in primis contro la Feralpisalò, andrà a caccia del miracolo.

Ma cosa serve al Como per essere promosso già nella prossima giornata di Serie B, ovvero la 37ª, in programma domenica 5 maggio? Tutte le combinazioni.