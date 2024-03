L'allenatore del Porto denuncia il comportamento del manager dell'Arsenal: "Gli ho detto di stare attento e di preoccuparsi della sua squadra".

Clima teso (durante e) dopo Arsenal-Porto. La sfida di ritorno all'Emirates, che ha decretato il passaggio dei Gunners ai quarti di finale di Champions League dopo i calci di rigore, è stata una partita giocata sul filo del rasoio, molto sentita sia in campo che sulle panchine.

Già durante la gara nella zona di Mikel Arteta, 41enne allenatore degli inglesi, e Sergio Coinceiçao, 49enne guida dei portoghesi, non scorreva buon sangue. I due allenatori, non a caso, sono stati entrambi ammoniti dal direttore di gara, al 68esimo e al 78esimo.

L'articolo prosegue qui sotto

Un paio di episodi, in particolare, hanno contribuito a scatenare il nervosismo generale durante la gara, come quando Havertz ha spintonato via Coinceiçao che si trovava sulla sua strada per battere velocemente un fallo laterale. L'attaccante non è stato ammonito, i portoghesi se la sono presa ancor di più.