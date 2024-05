Club Brugge-Fiorentina 1-1, cronaca, tabellino e voti: Beltran decisivo, viola in finale di Conference League

Sotto nel primo tempo, la Fiorentina colpisce tre pali prima di acciuffare il pari grazie al rigore di Beltran che vale la seconda finale di fila.

La Fiorentina vola in finale di Conference League per il secondo anno consecutivo. La viola va sotto sul campo del Club Brugge ma nel finale acciuffa il pari - dopo aver colpito tre pali - grazie al rigore decisivo di Beltran che schiude le porte di Atene alla squadra di Vincenzo Italiano: il 29 maggio i toscani contenderanno il trofeo a una tra Aston Villa e Olympiacos.

Il piano gara della Fiorentina si complica al 20' del primo tempo quando su un cross apparentemente innocuo, De Cuyper devia quel tanto che basta per beffare Terracciano e ripristinare il totale equilibrio in chiave qualificazione. Il goal incassato a freddo ridesta la viola che, dopo nemmeno un minuto, cestina una doppia e clamorosa occasione: Nico Gonzalez si invola in campo aperto ma la sua conclusione è respinta di piede da Mignolet direttamente in zona Beltran che di prima intenzione manca incredibilmente il bersaglio. Prima dell'intervallo, la viola sfiora nuovamente il vantaggio, ma la conclusione di Kouamé si stampa contro la traversa.

Calano vistosamente i ritmi nella ripresa, ma le palle goal più importanti sono ancora una volta della squadra di Italiano, decisamente sfortunata e ripetutamente fermata dai legni: Biraghi centra l'incrocio su calcio di punizione, mentre Kouamé fa il bis centrando il palo a Mignolet praticamente battuto. Il Brugge è letteralmente alle corde e a otto dal novantesimo crolla: in piena area calcione di Mechele in pieno volto ai danni di Nzola e dal dischetto Beltran è di ghiaccio e segna trasforma il penalty che vale la seconda finale consecutiva di Conference League. Al 94' l'ultimo brivido, con Terracciano che salva tutto con un prodigio sul piazzato di Vanaken. L'ultimo sussulto prima dell'esplosione di gioia.