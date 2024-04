Cinque squadre italiane nella Champions 2024, la matematica può arrivare giovedì 18 aprile: è tempo di fare la storia

Il quinto posto in Serie A varrà un posto in Champions al termine del campionato 2023/2024? Manca poco per la certezza, sono giorni decisivi.

L'andata dei quarti di Europa League e Conference ha spalancato la porta alle cinque squadre italiane nella prossima Champions League, annata 2024/2025. Non ancora matematica, la possibilità di aggiungere una squadra nel massimo torneo è praticamente virtuale, considerando i pochi punti rimasti prima di raggiungere il grande obiettivo.

Come noto, dal 2024 la Champions cambia format e avrà quattro squadre in più rispetto al solito, di cui due in arrivo dalle nazioni che hanno concluso il 2023/2024 al primo o al secondo posto nel ranking UEFA. Una di queste, a meno di clamorose sorprese, sarà proprio la Serie A.

Non solo le prime quattro del campionato come di consueto, ma di fatto anche la quinta in graduatoria. Nonostante l'Italia abbia visto le proprie squadre eliminate negli ottavi di Champions, l'ufficialità della quinta formazione dall'estate 2024 potrebbe arrivare dopo la discesa in campo di Atalanta, Milan, Roma e Fiorentina giovedì 18 aprile.