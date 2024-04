Cinque squadre italiane nella Champions 2024/2025: ora è tutto vero, mai così tante nel massimo torneo

Il ritorno dei quarti di Champions, Europa League e Conference assicura alla Serie A un posto in più nel prossimo massimo torneo continentale.

Alle prime quattro squadre della Serie A, si aggiungerà una quinta nella nuova Champions League 2024/2025. Dopo aver sperato per mesi nello slot in più, dal 18 aprile c'è la certezza: i team italiani saranno cinque in virtù del Ranking UEFA, che vedrà l'Italia chiudere al primo o al secondo posto nell'attuale annata in corso.

I risultati di Fiorentina, Roma, Milan, Atalanta, Lazio, Napoli e Inter hanno portato l'Italia ad ergersi in vetta nel Ranking UEFA, e anche in caso di sorpasso da parte di un altro campionato (Bundesliga o Premier League) potrà comunque avere cinque squadre in Champions con il secondo posto.

Solamente l'Inter ha fin qui ottenuto il pass per la prossima Champions, con Milan e Juventus attualmente in corsa per i prossimi posti ufficiali.

Il Bologna ha difeso il quarto posto in questi mesi, ma la possibilità di un quinto riapre la corsa al massimo torneo europeo a diverse squadre, escluse - o quasi - in caso di quarto posto come pass finale per la Champions League.