Sandro Tonali, Christopher Nkunku e nove giocatori dimenticati della Premier League che cercano il riscatto nel 2024-25

Ci sono molti giocatori per i quali la scorsa stagione non è andata come previsto che cercheranno di rimediare con l'inizio della nuova stagione.

Una nuova stagione di Premier League è quasi alle porte: un momento di rinnovamento, rinascita e seconde possibilità. Dopo una stagione una stagione intensa, i giocatori sono pronti per un nuovo inizio: ma alcuni più di altri. Ci sono molti grandi nomi per i quali, per un motivo o per un altro, lo scorso anno le cose non sono andate come previsto. Alcuni sono stati colpevoli, mentre altri sono stati semplicemente sfortunati, ma tutti sono stati costretti a trascorrere la maggior parte dell'anno lontano dai riflettori mentre le cose andavano male, maledettamente male. Di seguito, GOAL passa in rassegna le nove stelle dimenticate della Premier League che sono pronte a recuperare il tempo perso e ad avere un grande impatto nella stagione 2024-25... L'articolo prosegue qui sotto