Che succede se l'Atalanta vince l'Europa League: le combinazioni per le sei squadre italiane in Champions

L’Italia nella prossima stagione potrebbe potenzialmente portare nove squadre in Europa, sei delle quali in Champions: le ipotesi.

L’Atalanta in finale di Europa League e la Fiorentina in finale di Conference League. Per il secondo anno consecutivo, il calcio italiano si è ritagliato un ruolo da grande protagonista in Europa.

La cosa si traduce non solo nell’orgoglio di poter potenzialmente vedere due squadre di Serie A sollevare al cielo trofei continentali, ma in ottica futura di schierare più compagini in ambito europeo.

L’Italia, grazie al ranking, è già passata da sette a otto qualificate ed ora la speranza sarebbe quella di passare a nove, sei delle quali impegnate nella massima competizione: la Champions League.

Si può fare? Sì, con le combinazioni e i risultati giusti.