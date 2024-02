Rivoluzione nel calcio, arriva il cartellino blu con espulsione a tempo: cos'è e come funziona

L'IFAB ha approvato l'introduzione del cartellino blu, con conseguente espulsione per 10 minuti: verrà estratto solo in situazioni particolari.

La rivoluzione è servita: oltre al cartellino giallo e al cartellino rosso, i due comunemente in uso nel mondo del pallone, sta per essere introdotto il cartellino blu.

A rivelarlo è il 'Telegraph', secondo cui il nuovo cartellino porterà all'espulsione a tempo, tema di cui da qualche tempo si sta dibattendo. La novità potrà essere approvata dall'IFAB (International Football Association Board) il prossimo 2 marzo.

Il cartellino blu, come detto, andrà ad aggiungersi al giallo e al rosso e non verrà dunque introdotto in loro sostituzione. Inoltre, potrà essere utilizzato solo in particolari circostanze durante una partita.