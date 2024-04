Borussia Dortmund-Atletico Madrid 4-2 cronaca, tabellino e voti: Sabitzer ribalta Simeone, tedeschi in semifinale

Spettacolare partita a Dortmund, ma a passare il turno è il club tedesco: grandiosa prova di Sabitzer.

Trascinato dall'infuocato Westfalenstadion, il Borussia Dortmund annulla la vittoria dell'Atletico Madrid nella partita d'andata, qualificandosi alla semifinale della Champions League 2023/2024. Match spettacolare in Germania, vinto dai padroni di casa per 4-2.

Dopo il 2-1 maturato in Spagna nel primo match, infatti, il club giallonero è andato doppiamente in vantaggio a Dortmund, prima che il secondo tempo premiasse inizialmente l'Atletico Madrid. I cambi decisivi da parte di Simeone e due goal nella ripresa avevano però rimesso i Colchoneros in semifinale, prima dell'ennesima rivoluzione.

Un primo tempo da urlo per gli uomini di Terzic, capaci di abbattere una difesa forte come quella di Simeone per due volte. La partita dominata da parte del Dortmund, che ha sbloccato la gara con Brandt per poi trovare il goal con Maatsen, è stata ribaltata nella ripresa.

L'autogoal di Hummels ha rimesso tutto in discussione, con il Dortmund che ha indietreggiato subendo anche l'ulteriore goal del Madrid, ad opera di Correa, uno dei tre cambi di Simeone all'intervallo.

In campo, però, Terzic ha potuto contare su un Sabitzer in forma smagliante: due assist e un goal, quello del 4-2, hanno portato il Borussia a sfidare il PSG in semifinale. Con la possibilità di sognare la vittoria della Champions trent'anni dopo l'ultima volta.