Barcellona-PSG 1-4 cronaca, tabellino e voti: Mbappé e Dembele ribaltano tutto, parigini in semifinale

Il PSG ribalta il 2-3 dell'andata e vola in semifinale di Champions League: in casa del Barcellona decidono Dembelé, Vitinha e la doppietta di Mbappé.

“Cambieremo la storia”. Detto, fatto: ecco l’impresa. Il PSG fa la storia e per la prima volta si qualifica dopo aver perso l’andata.

La squadra di Luis Enrique espugna Barcellona ribaltando non solo il 2-3 del Parco dei Principi ma anche lo svantaggio iniziale firmato Raphinha.

La formazione transalpina raccoglie l’invito del suo allenatore nella conferenza stampa della vigilia e porta a casa una qualificazione storica in semifinale, dove incontrerà il Borussia Dortmund.

Un poker firmato soprattutto da due protagonisti assoluti a Montjuic, Kylian Mbappé e il grande ex Ousmane Dembelé, che risponde a un’accoglienza tutt’altro che piacevole da parte dei tifosi del Barcellona con una gara straordinaria.

E dire che dopo il 3-2 dell’andata la partita si era messa subito bene per il Barcellona: Lamine Yamal brucia Nuno Mendes e mette in mezzo dal fondo per l’accorrente Raphinha, che realizza il terzo goal in sei giorni in Champions League bruciando sul tempo Hakimi.

L’episodio che cambia la storia e il corso degli eventi arriva al 29’: Araujo è costretto a fermare con le ‘cattive’ Barcola lanciato a rete. Il fallo avviene fuori area, con l’arbitro romeno Kovacs che estrae il cartellino rosso. Barça in 10 e Yamal che lascia il posto a Inigo Martinez, con la gara che perde uno dei protagonisti.

La rimonta del PSG inizia con la rete del pari di Ousmane Dembelé, contestatissimo dai tifosi del Barcellona dopo il suo ritorno per la prima volta da avversario in seguito all’addio della scorsa estate.

Nella ripresa, la squadra di Luis Enrique accelera e ribalta risultato e qualificazione.

Vitinha trova il 2-1 con un conclusione da fuori area con il destro a incrociare, Mbappé firma il 3-1 su calcio di rigore dopo un’ingenuità di Cancelo, che commenta fallo ancora su Dembelé. Nel finale è ancora Kylian Mbappé a chiudere i conti con il definitivo poker.

Luis Enrique elimina il ‘suo’ Barcellona mentre il PSG scrive la storia conquistato il pass per la semifinale dopo aver perso l’andata. Una notte memorabile per il club parigino e per il calcio francese.