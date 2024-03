I Colchoneros arrivano alla sfida con l'Inter dopo un periodo negativo, ma al Metropolitano ritrovano la loro carica e Griezmann.

Che Atletico sarà quello che troverà l'Inter a Madrid? Partiamo da un dato che colpisce: la squadra di Simeone, attualmente quarta in Liga, ha perso 5 delle ultime 8 partite giocate (2 vittorie e 1 pareggio), compresa quella dell'andata a San Siro.

Tradotto: i Colchoners sono in un momento di flessione, non il più brillante della loro stagione. Ma il tecnico argentino, come ha dichiarato in conferenza stampa, è pronto a prendersi la sua vendetta e ha assoluta fiducia nei suoi ragazzi.

Anche perché il Metropolitano rappresenta un vero e proprio fortino: in casa, i biancorossi hanno ottenuto ben 23 vittorie, 2 pareggi e un solo ko stagionale, in Coppa contro un indigesto Athletic Bilbao.