Atletico Madrid-Borussia Dortmund 2-1, cronaca, tabellino e voti: Haller tiene in corsa i gialloneri

L’Atletico Madrid si impone per 2-1 nell’andata dei quarti di finale contro il Borussia Dortmund: un risultato che lascia aperto ogni discorso.

Un successo importante, ma che lascia dietro di sé un’enorme scia di rimpianti. L’Atletico Madrid si impone per 2-1 sul Borussia Dortmund nell’andata dei quarti di finale di Champions League, ma lo fa al termine di una partita nella quale ha dato l’impressione di poter infliggere agli avversari un passivo ben più pesante.

Una partita, quella del Metropolitano, nella quale a farla da padrone sono sosti soprattutto gli errori delle due difese. Clamorosi quelli nel primo tempo della retroguardia dei Gialloneri della Ruhr che hanno consentito all’Atletico di mettere il discorso sui gusti binari, mentre meno evidente, ma altrettanto ‘letale’, è stato quello che nella ripresa ha consentito al Borussia di riaprire un discorso che sembrava quasi chiuso.

Sì perché la compagine tedesca per lunghi tratti della gara è stato tenuto a galla soprattutto da Kobel che, in almeno un paio di occasioni, è salito in cattedra con interventi decisivi. A rendere per l’Atletico l’epilogo in un certo senso beffardo, il fatto di aver subito la rete del 2-1 pochi istanti dopo aver sfiorato il 3-0 che gli avrebbe consentito di archiviare, o quasi, la pratica in anticipo.

L'articolo prosegue qui sotto

Al Borussia Dortmund il merito di averci sempre creduto ed anzi di aver sfiorato anche il clamoroso pareggio nel finale (traverse di Bynoe-Gittens e Brandt).

Tra sei giorni si deciderà quale tra le due squadre passerà il turno: per quanto visto a Madrid, in Germania ogni risultato sarà possibile.