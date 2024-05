Atalanta-Torino dove vederla: DAZN, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

L'Atalanta ospita il Torino nel 38° turno di Serie A: le info su formazioni e diretta tv e streaming della gara.

Reduce dallo storico trionfo in Europa League, per l'Atalanta è tempo di riabbracciare il campionato in un finale di stagione che vede i nerazzurri già certi del pass per la prossima Champions.

Penultimo impegno per i bergamaschi (il 2 giugno si disputerà il recupero del match contro la Fiorentina), attesi dalla sfida casalinga al Torino, a sua volta ancora speranzoso di qualificarsi per la Conference League.

L’Atalanta ha vinto gli ultimi cinque match di campionato, l’ultima volta che ha ottenuto più successi di fila in Serie A risale al periodo tra novembre e dicembre 2021 (sei).

Il Torino ha mantenuto la porta inviolata in 18 partite in questo campionato, solo nel 1976/77 (19 con Luigi Radice allenatore) ha registrato più clean sheet in una singola stagione nella sua storia in Serie A.

Di seguito tutte le informazioni su Atalanta-Torino: dagli aggiornamenti sulle formazioni alle indicazioni su come assistere alla sfida in diretta tv e streaming.