Atalanta-Bayer Leverkusen 3-0, cronaca, tabellino e voti: tripletta di Lookman, la 'Dea' vince l'Europa League

La tripletta di Lookman regala una storica Europa League all'Atalanta: prima sconfitta in stagione per il Bayer Leverkusen.

Impresa storica per l'Atalanta che, dopo l'amarezza per la finale di Coppa Italia persa, si riscatta alla grande umiliando il Bayer Leverkusen nell'ultimo atto di Europa League: interrotta la lunga imbattibilità dei ragazzi di Xabi Alonso, che proveranno a chiudere la stagione regalandosi la gioia della conquista della Coppa di Germania sabato sera.

Si tratta del primo trionfo italiano da quando la competizione ha assunto questa denominazione: l'ultimo club nostrano a esultare era stato il Parma nel lontano 1999.

Il primo tempo è l'esatto manifesto della filosofia di gioco di Gasperini, lo specchio di un dominio che trova colpevolmente impreparate le 'Aspirine': recuperi alti, pressing asfissianti e sovrapposizioni strappano gli applausi convinti dei tifosi bergamaschi accorsi a Dublino.

Campioni di Germania presi costantemente d'infilata e puniti dopo appena dodici minuti: Palacios dorme, Lookman no e da attaccante vero sigla il vantaggio atalantino. L'1-0 non accontenta la 'Dea' e lo stesso attaccante nigeriano, autore anche del raddoppio con una splendida azione personale che denota tutti i limiti difensivi degli avversari.

Il primo vero sussulto del Bayer si registra al 35' con Grimaldo: il suo pallonetto è troppo debole e permette di fare bella figura a Musso in uscita.

La spinta bergamasca perde fisiologicamente d'intensità nella ripresa, quando Frimpong non sfrutta il pallone del 2-1: conclusione alle stelle da ottima posizione. Lo spirito di sacrificio della truppa di Gasperini trova la massima espressione nelle ripartenze in velocità: è proprio in occasione di una di queste che Lookman suggella la sua serata perfetta con una prodezza di altissima scuola, il colpo del k.o. per il Bayer che proietta l'Atalanta nella storia del calcio europeo.