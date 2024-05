Ko e polemiche nelle due finali con Gasperini: la “testarda” Atalanta ci riprova

Sconfitta contro Lazio e Juventus nelle due precedenti finali di Coppa Italia tra rammarico e polemiche, l’Atalanta ci riprova contro i bianconeri.

Il terzo tentativo per provare a sfatare il tabù. Gian Piero Gasperini e la sua Atalanta provano nuovamente ad alzare al cielo la Coppa Italia, dopo i due tentativi falliti in passato – sempre con l’allenatore piemontese in panchina –, nell’ultimo caso proprio contro la Juventus.

“Siamo testardi, ci riproveremo e questa volta vogliamo vincere”, ha ammesso proprio Gasperini nel corso della conferenza stampa della vigilia, conscio del fatto di allenare una squadra forte, potenzialmente “la più forte Atalanta” del suo ciclo, come dichiarato da lui stesso.

Questa sera all’Olimpico di Roma l’Atalanta ha la grande occasione di vincere la prima delle due finali che l’attendono nei prossimi 15 giorni: contro la Juventus partirà da favorita e proverà a confermare i pronostici, “vendicando” le due sconfitte nelle precedenti finali.