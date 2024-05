Allegri, dalla rabbia alla calma: chiarimento con Rocchi a partita finita

Il tecnico della Juventus si è chiarito col designatore, 'chiamato in causa' durante lo sfogo costatogli l'espulsione.

Serata dalle emozioni forti per Massimiliano Allegri, caratterizzata da un misto di sensazioni: dalla rabbia nel finale alla distensione per la Coppa Italia messa in bacheca, la quinta a livello personale.

Il tecnico livornese è stato espulso da Maresca dopo uno sfogo con tanto di 'show' e camicia quasi strappata, prima di tornare in campo per la festa finale e godersi la vittoria assieme a tifosi e giocatori.

Poco prima di lasciare l'area tecnica subito dopo il provvedimento disciplinare, Allegri ha urlato con enfasi il nome di Rocchi, ovvero il designatore arbitrale.