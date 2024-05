Allegri fa la storia della Coppa Italia: è il più vincente della storia, nessuno come lui dopo Atalanta-Juventus

La finale contro l'Atalanta permette ad Allegri di conquistare un'altra Coppa Italia: la quinta della sua storia da allenatore.

Un trofeo per la Juventus nel 2023/2024, un trofeo per Max Allegri in questa sua seconda era bianconera. Al terzo anno alla guida dei bianconeri, infatti, il tecnico livornese fa la sua Coppa Italia in quel di Roma dopo il goal di Vlahovic contro l'Atalanta.

Una Coppa che per Allegri significa quinto successo nella competizione e la vetta solitaria per trofei vinti: dopo il successo del 15 maggio, infatti, il tecnico della Juventus ha superato anche Sven-Goran Eriksson e Roberto Mancini, entrambi a quota quattro vittorie da allenatore.

Dopo aver dominato la Coppa Italia nel primo periodo come allenatore della Juventus, Allegri è riuscito a conquistare un nuovo trofeo dopo tre annate senza nemmeno un trofeo, almeno fino all'1-0 della finale contro l'Atalanta.