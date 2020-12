VIDEO - Le beau geste de Mesi envers un supporter

Le capitaine du , Lionel Messi, a montré son côté généreux devant les installations d'entraînement du club catalan, jeudi lorsqu'il a été approché par les fans du Barça.

Le capitaine argentin - dont l'avenir incertain continue de dominer l'actualité de Barcelone - quittait le terrain d'entraînement du club dans sa voiture et, comme cela arrive souvent, un petit groupe de supporters du club était rassemblé à l'extérieur dans l'espoir d'apercevoir leur héros.

Messi stopped to give this fan a jersey ❤️



(via fcbkyrylo/TikTok) @ESPNFC pic.twitter.com/mGjHZavzWX