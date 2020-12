The Best 2020 - Lewandowski rafle la mise !

Robert Lewandowski a été sacré meilleur joueur de l'année FIFA ce jeudi devant les autres finalistes Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Il n'en finissait plus d'affoler les compteurs et avait déjà été récompensé avec une première place au Goal 50. Dans cette année 2020 difficile pour le football car marquée par l'annulation du Ballon d'Or et pour le monde en général avec une pandémie meurtrière, la Fifa décernait ce jeudi soir ses trophée "The Best" et le meilleur, c'est "Lewy" et personne d'autre.

"Je me sens fantastiquement bien. Je suis très fier et heureux d'être honnête. C'est une belle journée pour moi, ainsi que pour mon club et mes collègues. Ce prix appartient également à mes collègues, l'entraîneur et le en général. C'est une sensation incroyable, c'est beaucoup d'émotions. Si vous gagnez un tel prix et vous êtes devant Messi et Ronaldo, c'est incroyable et cela signifie beaucoup pour moi. Il y a longtemps, je me souviens que j'avais envie de quelque chose comme ça et maintenant je peux gagner un tel prix", a indiqué Robert Lewandowski face au président de la FIFA venu lui remettre le prix de meilleur joueur de l'année.

"Cela signifie vraiment, que peu importe d'où vous venez, tout ce qui compte, c'est ce que vous y mettez pour y arriver. Pour le monde entier, cette année a été difficile, le plus grand moment a été de remporter la finale de la - une journée et une soirée si spéciale, c'était une sensation incroyable. C'était un grand moment. Ensuite, nous avons remporté la Coupe et obtenu tous les titres que nous pouvions gagner. Nous avons un excellent entraîneur, une excellente équipe et nous travaillons tous vers un seul objectif", a conclu le Polonais.

L'international polnais succède ainsi à Lionel Messi (le lauréat 2019) et c'est largement mérité. Rien que le palmarès de l'international polonais calme tous ses rivaux cette saison. Fer de lance d'une formation implacable sur la scène locale ( , coupe et Supercoupe d' ) et sur la scène continentale (Ligue des champions et Supercoupe d'Europe), l'ancien joueur du a été l'un des grands hommes du quintuplé bavarois en réussissant 34 buts en et 15 sur la scène européenne. Et le Polonais a entamé la cammpagne 2020-2021 sur le même rythme.

Lewandowski était donc inattaquable, lui qui était opposé à des concurents qui ont connu de grosses mésaventures en Ligue des Champions. On pense notamment à Lionel Messi qui a été bouté hors de la C1 cet été sur une fessée historique en quarts de finale, fessée à laquelle Lewandowski a d'ailleurs participé, puisque c'est le Bayern Munich qui avait administré au Barça le fameux 8-2. Cristiano Ronaldo, de son côté, a évité l'humiliation mais pas l'indigence d'une élimination précoce avec la , éliminée par l'Olympique Lyonnais en 8es de finale.

Déçu par l'annulation du Ballon d'Or cette année, le prolifique buteur polonais s'était ainsi confié au Daily Mail : "Quelqu'un a dû décider que cette année il n'y aurait pas de Ballon d'Or. Peut-être qu'ils ont décidé trop tôt parce que tous les autres trophées ont été remis. Tant de joueurs, d'entraîneurs, de journalistes savent que, pour moi, ce fut la meilleure saison. Nous avons fait ce que nous avons fait et c'était spectaculaire", avait-il déploré. Gageons qu'avec ce prix The Best 2020, Lewandowski a un joli lot de consolation.