Real Madrid, Rodrygo se lâche sur la concurrence avec Mbappé

L’attaquant du Real Madrid s’est lâché sur la concurrence en attaque la saison prochaine avec l’arrivée imminente de Kylian Mbappé.

C’est désormais clair pour tout le monde. Kylian Mbappé quittera le PSG à la fin de la saison. Même s’il maintient toujours le suspens sur sa prochaine destination, son avenir s’écrit bel et bien du côté du Real Madrid. Dans la capitale espagnole d’ailleurs, les joueurs sont déjà convaincus de l’arrivée de ce renfort de taille. Toutefois, le recrutement de Kylian Mbappé risque de créer un embouteillage à l’attaque du Real Madrid et surtout sur le côté de Rodrygo.

Rodrygo attend Kylian Mbappé au Real Madrid

La publication iconique de Kylian Mbappé sur son compte Instagram après le Classique contre l’OM dimanche confirme encore plus la tendance de son départ. L’international français devrait alors filer au Real Madrid l’été prochain. La presse ibérique est d’ailleurs unanime sur ce scénario en révélant récemment la date de présentation et le numéro réservé au Bondynois en Espagne. Dans le vestiaire madrilène, les joueurs à l’image de Rodrygo en sont également convaincus.

L'article continue ci-dessous

Getty

« Je ne sais pas encore pour Mbappé. Je pense qu'il est proche parce que tout le monde le dit et je vous (les journalistes, ndlr) fais confiance, mais je ne sais pas non plus ce qui se passe », a déclaré le Brésilien après la victoire du Real Madrid face à l’Athletic Bilbao, dimanche (0-2).

Rodrygo n’a pas peur de la concurrence avec Mbappé

Double buteur face au club basque, Rodrygo pourrait être le grand perdant après l’arrivée de Kylian Mbappé. Vinicius étant indéboulonnable sur le côté gauche, l’aile droite de l’attaque madrilène devrait être disputée par le Brésilien et l’attaquant du PSG. Mais l’ancien joueur de Santos ne s’affole pas pour cette concurrence entre le Bondynois et lui.

« L'année prochaine, je pense que c'est un problème d'entraîneur... Un bon problème. Et je suis calme », a confié Rodrygo qui préfère concentrer toute son énergie sur la fin de saison du Real Madrid. « Je pense seulement à me concentrer sur la saison et bien la terminer, avec un maximum de titres », a-t-il ajouté.