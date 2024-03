OM – PSG : Paris douche Marseille (0-2)

L’OM et PSG s’affrontait dimanche pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. Score final, 0-2.

L’Olympique de Marseille recevait le Paris Saint-Germain dimanche soir en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Dans un Stade Vélodrome acquis à sa cause, l’OM a payé fort son manque de réalisme devant des buts et s’incline face à une équipe parisienne qui a su concrétiser ses temps forts.

Marseille pousse, Paris résiste

L’OM décidait de jouer très haut dès le début de la rencontre mais cela n’a pas empêché le PSG de se procurer la première grosse occasion. Parfaitement servi par Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani allumait Pau Lopez qui repoussait le ballon dans les pieds de Fabian Ruiz mais la frappe de ce dernier passait au-dessus des cages olympiens (4e). L’OM rétorquait dans la foulée avec un centre fort de Jordan Veretout qui a failli faire but grâce à une talonnade de…Danilo Pereira (6e).

Getty

Les Phocéens gardaient le cuir et se montraient dangereux sur le camp du PSG qui subissait les velléités offensives de l’OM. Il fallait la main ferme de Gianluigi Donnarumma sur une frappe de Pierre-Emerick Aubameyang pour empêcher l’ouverture du score (13e). Le gardien italien sera ensuite battu sur la lourde frappe de Veretout mais le PSG était sauvé par le poteau (16e). Il a fallu attendre la demi-heure de jeu avant de voir un nouvel éclair du PSG avec Dembélé qui croisait trop sa frappe alors qu’il venait de réaliser un bon travail (30e). Il n’y aura finalement aucun but dans ce premier acte qui voyait Paris être réduit à 10 après l’exclusion de Lucas Beraldo (40e).

Getty

Le PSG gagne au réalisme

Au retour de la pause, les Parisiens étaient les plus dangereux d’entrée de jeu. Les visiteurs auraient même pu ouvrir le score si Achraf Hakimi avait pu tromper Pau Lopez et si Dembélé, qui a suivi l’action, avait trouvé le cadre (49e). A force d’insister dans ce début de seconde mi-temps, le PSG finissait par trouver la faille. Après une récupération au milieu de terrain, Vitinha s’appuyait Dembélé avant de fusiller Pau Lopez avec réussite (0-1, 53e). L’OM répondait dans la foulée avec toujours Veretout qui fusillait à son tour, Donnarumma, mais le but du Français était annulé pour un hors-jeu de Luis Henrique (58e).

Getty

Les Phocéens insistaient ensuite sur le camp francilien mais se heurtaient à une défense parisienne imperturbable et à un Donnarumma attentif comme sur cette occasion de Faris Moumbagna (78e) En manque de réussite, l’OM payait son inefficacité dans les dernières minutes. Sur une contre-attaque lancée par Hakimi qui trouvait Marco Asensio, ce dernier servait Gonçalo Ramos qui ajustait Pau Lopez avec brio (0-2, 86e). L’Olympique de Marseille (7e, 39pts) s’inclinait encore une fois devant le PSG (1er, 62pts) et confirme que l’écart trop grand entre les deux équipes.