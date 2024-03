Mbappé aura un énorme problème avec Rodrygo

Le Real Madrid n'envisage pas de se séparer de Rodrygo Goes cet été - pour l'instant.

L'attaquant brésilien a gagné une place dans le onze de départ pour la première fois la saison dernière, et avec le départ de Karim Benzema, on s'attendait à ce qu'il fasse un nouveau pas en avant dans sa production, mais cela n'a pas été le cas.

Rodrygo compte toujours 13 buts et 8 passes décisives cette saison, soit la troisième meilleure contribution derrière Vinicius Junior et Jude Bellingham. Il lui faut en effet 121 minutes pour marquer un but, derrière Vinicius, Bellingham, Joselu Mato (123 minutes) et Brahim Diaz (94 minutes). Ces deux derniers sont ses concurrents directs et ont eu moins de continuité que lui.

Il a également eu besoin de 9,25 tirs pour marquer, loin derrière Joselu (6,37), Brahim (6,25), Vinicius (5,4) et Bellingham (3,25), selon The Athletic. Le Real Madrid n'envisage pas pour l'instant de le transférer, car il le considère toujours comme faisant partie de la jeune génération qui mènera le Real Madrid vers l'avant. Il est déjà souligné que Rodrygo semble le plus susceptible de céder sa place à Kylian Mbappé dans l'équipe, mais le Real Madrid est "réticent" à alimenter les discussions sur une sortie du club.

Rodrygo serein

Le camp du joueur n'est pas trop préoccupé par la situation, soulignant qu'il joue en dehors de sa position à droite afin d'aider l'équipe, plutôt qu'à gauche. Il est également impatient de participer à l'arrivée de Mbappé dans l'équipe et de voir où cela pourrait mener le Real Madrid.

Les choses pourraient être un peu différentes la saison prochaine si Rodrygo passe la majeure partie de son temps sur le banc de touche. Le joueur de 23 ans arrive à un âge où il voudra un football régulier, et il peut jouer hors de sa position, mais avec Vinicius et Mbappé de l'autre côté, il n'y a aucune raison de penser qu'il jouera là à un moment donné dans les cinq prochaines années.