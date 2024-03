La date de présentation de Mbappé au Real Madrid a fuité

Il n'y a toujours pas d'accord pour que Mbappé rejoigne le Real à la fin de son contrat avec le PSG, mais les Blancos préparent déjà son arrivée.

Le joueur s'apprête à vivre un été mouvementé, avec un changement de pays pour la première fois de sa vie, l'Euro en Allemagne avec la France et les Jeux olympiques à Paris, le tout avant le début de la saison de Liga - s'il est effectivement transféré.





Les Championnats d'Europe commencent le 14 juin et se terminent le 14 juillet, tandis que les Jeux Olympiques se déroulent dix jours plus tard, du 24 juillet au 10 août. La saison espagnole débute officiellement six jours plus tard.





Bien qu'il soit impossible de savoir jusqu'où Mbappe et la France iront dans chaque compétition, cela laisse peu de temps aux Blancs pour lui offrir l'accueil de superstar qu'ils souhaitent sans aucun doute. De même, s'il va aux Jeux olympiques, Mbappe manquera probablement toute la tournée de pré-saison aux États-Unis.





Selon Marca, si Mbappe ou le Real Madrid atteignent la finale de la Ligue des champions le 1er juin, sa présentation en tant que nouvelle recrue - selon toute vraisemblance devant un Santiago Bernabéu plein à craquer - aura lieu la semaine suivante, entre le 3 et le 6 juin, avant qu'il ne rejoigne l'équipe de France. Si la France ne se qualifie pas pour la finale, ce sera la semaine précédente. Taylor Swift jouant au Santiago Bernabeu les 28 et 29 juin, ce sera probablement le 30 ou le 31.