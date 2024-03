Real Madrid, le numéro surprenant réservé à Mbappé

Le prochain numéro de Kylian Mbappé au Real Madrid a fuité ces dernières heures.

Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG la saison prochaine. L’international français a déjà informé le club et ses coéquipiers qu’il n’allait pas prolonger son contrat au terme de l’exercice en cours. Ainsi, l’ancien joueur de l’AS Monaco devrait filer au Real Madrid l’été prochain. Le club espagnol se prépare d’ailleurs à accueillir le champion du monde 2018 et continue de régler les derniers détails de son transfert. La dernière avancée Real Madrid est notamment sur le numéro réservé à Kylian Mbappé dans la capitale espagnole.

Le Real Madrid retrouve enfin le sourire dans le dossier Mbappé

A moins d’un énorme rebondissement, Kylian Mbappé va bien rejoindre le Real Madrid. Le Bondynois a fait l’option de filer en Espagne après avoir été courtisé par le club madrilène pendant plusieurs années. Le Real avait notamment tenté de recruter Kylian Mbappé déjà en 2017 mais le joueur a donné sa préférence au PSG à l’époque.

Alors que le club espagnol n’a jamais abandonné sa piste, le Français a fait subir une humiliation aux Merengues à l’été 2022. Après avoir donné son accord au Real Madrid, Kylian Mbappé a décidé de prolonger avec le PSG dans les dernières heures du mercato. Mais cela n’a pas pour autant découragé le club madrilène qui est encore présent à quelques semaines de la fin du contrat du natif de Bondy. Cette fois-ci, tout indique que c’est la bonne.

Kylian Mbappé sur les traces de Karim Benzema ?

Si Kylian Mbappé a changé de statut au PSG depuis l’annonce de son départ, A Madrid, les choses se mettent en place pour accueillir le Français. Le Real Madrid, qui trouvé le moyen d’éviter un nouveau revers dans ce dossier, s’accorde avec le Bondynois sur plusieurs points dont celui de sa présentation.

Le journaliste, Joaquin Maroto, avait révélé dans une émission sur AS que l’ancien monégasque aimerait être présenté avant l’Euro 2024. C’est encore le journaliste espagnol qui a dévoilé ces dernières heures le numéro réservé à Kylian Mbappé. Et contrairement au numéro 10 de Luka Modric qui était annoncé, c’est finalement le 9 d’un certain Karim Benzema qui devrait revenir à l’international français.