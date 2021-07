PSG, les premiers mots d'Achraf Hakimi

Après sa signature avec le club de la capitale jusqu'en 2026, l'international marocain a exprimé sa fierté d'entamer un nouveau chapitre en France.

Achraf Hakimi est officiellement un joueur du Paris Saint-Germain depuis ce mardi après-midi. L'international marocain a paraphé son contrat avec le vice-champion de France en titre jusqu'en 2026 pour un montant de 60 millions d'euros, plus environ dix millions d'euros de bonus. Après l'officialisation de son transfert, Achraf Hakimi a accordé sa première interview en tant que joueur du PSG au site officiel du club de la capitale et est apparu enthousiaste à l'idée de débuter un nouveau chapitre de sa carrière à 22 ans.

"Je ressens beaucoup de fierté aujourd’hui. Après mes expériences en Espagne, en Allemagne et en Italie, le Paris Saint-Germain m’offre l’opportunité de découvrir un nouveau championnat sous les couleurs d’un des clubs les plus prestigieux du monde. J’ai hâte de rencontrer mes nouveaux coéquipiers, les fans et de ressentir la ferveur extraordinaire qui règne au Parc des Princes. Je partage avec le staff et les joueurs les mêmes ambitions très élevées et ferai tout pour donner à mon club ce qu’il attend de moi", a expliqué l'ancien latéral de l'Inter Milan et du Real Madrid.

"Je suis heureux d'être ici, je suis impatient de franchir une nouvelle étape, de commencer le travail et de rencontrer mes coéquipiers. J'ai envie de faire de grandes choses ici. J'ai tout d'abord une bonne image de la France. Le PSG, ensuite, est un grand club qui l'a montré ces dernières années, avec une progression constante. De mon côté, je veux continuer à construire de grandes choses pour atteindre le plus haut niveau. Ici, c’est possible. L'image que j'ai du club, c'est surtout les grands joueurs qui sont ici et, forcément, les grands joueurs veulent venir dans un grand club comme Paris. Je suis donc heureux d'être ici et d'y évoluer", a ajouté Achraf Hakimi.

"Je suis à la disposition de l'entraîneur et de l'équipe"

Pour ceux qui ne le connaissent pas beaucoup, l'international marocain a décrit son style de jeu : "Je suis un défenseur, avec l'âme d'un attaquant ! J'aime apporter ma pierre à l'édifice offensif, être dans l'attaque et je pense qu'ici il y a de grands joueurs qui peuvent m'aider sur cet aspect. Et forcément, moi aussi je peux aider l'équipe à atteindre ses objectifs. Je dois aider l'équipe avec mes qualités et les mettre à la disposition de l'équipe. (...) En défense, je peux jouer à 3, 5, 4, 2. Tout ce dont l'entraîneur a besoin. Je suis à sa disposition et à celle de l'équipe".

Achraf Hakimi a déjà échangé avec Mauricio Pochettino et a hâte de jouer au Parc des Princes : "Oui, avant de venir, j'ai parlé un peu avec le coach de l'idée, de ce qu'il attend de moi et de ce qu'il pense de moi pour l'équipe. C'était une conversation très agréable. Un mot pour les supporters ? Je veux leur dire que j’ai hâte de jouer avec Paris, que je suis pressé de jouer devant eux. Ils sont là depuis longtemps et je l'espère, ils seront bientôt de retour pour nous encourager. Sachez que je vais donner tout ce qui est possible et le meilleur de moi-même, pour réussir nos objectifs. Ici c'est Paris !"

Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, s'est également félicité de la signature du Marocain : "Nous sommes heureux d'accueillir Achraf Hakimi à Paris aujourd'hui. La signature d'un joueur de cette envergure montre le niveau de nos ambitions. Nous continuons de construire quelque chose de très spécial. Achraf n'a que 22 ans, mais il s'est déjà imposé comme l'un des meilleurs latéraux de la planète football, et c'est le standard que nous nous fixons au club. Je sais qu'Achraf aura une carrière fantastique avec nous et tout le club lui souhaite beaucoup de succès sous nos couleurs".