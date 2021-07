Hakimi au PSG, c'est signé ! (Officiel)

Le PSG enregistre l'arrivée du latéral droit marocain Achraf Hakimi en provenance de l'Inter Milan.

Arrivé au siège du PSG ce mardi, pour y signer son contrat, Achraf Hakimi est désormais officiellement un joueur du PSG. L'international marocain a passé sa visite médicale avec succès avant de s'engager avec le club de la Capitale pour les 5 prochaines années.

✍ Les images de l'arrivée d'Hakimi au siège du PSG pour signer son contrat. pic.twitter.com/H3ImrE7E06 — RMC Sport (@RMCsport) July 6, 2021

Rien d'officiel n'a encore filtré sur le montant de l'indeminité de transfert, mais l'Inter pourrait empocher près de 70 M€ dans cette opération. En termes de répartition, on parle de 60 millions d'euros, plus 10 M€ de bonus.

Le joueur de 22 ans, qui devrait toucher un salaire d’environ 8 millions d’euros par an, est la troisième recrue estivale du PSG après Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma.

Pour rappel, Lucien favre a validé ce transfert. Le technicien suisse s’est exprimé au Parisien au sujet de Hakimi. Pour lui, il n’y a aucun doute sur le fait que Paris s’offre une très belle pioche en attirant ce joueur même si le prix peut paraitre conséquent.

« Il (Hakimi) est très bien, sans doute, pour Paris, a-t-il concédé. Mais ça, c’est leur problème, pas le mien. N’étant ni entraîneur ni directeur sportif du PSG, je me garderai bien de donner un avis là-dessus. Je peux en revanche confirmer que c’est une bonne idée. Non seulement c’est un super joueur, mais c’est aussi un super gars, qui parle français, bien qu’il soit né à Madrid et de nationalité marocaine. Si vous savez le mettre en confiance, c’est quelqu’un qui vous donne beaucoup en retour. »

Selon une information de RMC, Sergio Ramos devrait suivre et s'engager dès ce jeudi avec Paris. Le mercato parisien est donc très loin d'être terminé...