Anelka conseille à Mbappé de quitter le PSG

Nicolas Anelka considère que Kylian Mbappé a intérêt à quitter le PSG, notamment s'il veut remporter le Ballon d'Or.

Une semaine tout juste après l'élimination de l'équipe de France par la Suisse aux tirs aux buts à l'Euro, Nicolas Anelka a adressé une lettre ouverte à Kylian Mbappé dans The Athletic.

"Cher Kylian, j'aimerais pouvoir te dire que ce sera facile, que tu te rétabliras rapidement et que le retour au football sera un jeu d'enfant. Mais le football n'est pas comme ça", écrit d'abord l'ancien attaquant de l'équipe de France après le penalty raté du jeune parisien.

"La séance de tirs au but est la meilleure façon de régler un match quand on est victorieux, mais quand on est vaincu, c'est très cruel. C'est une cicatrice qui vous marque, qui s'estompe mais qui ne disparaît jamais vraiment. On se sent tout seul", poursuit celui qui avait raté le sien en finale de Ligue des champions 2008, sous le maillot de Chelsea.

"Il faut vivre avec ça et il faut travailler, travailler, travailler sur le terrain, jouer des matchs, marquer des buts, pour pouvoir commencer à oublier. Mais vous n'oublierez jamais complètement. Je n'ai jamais oublié. Je n'oublierai jamais."

"Ton choix dépend de ce que tu veux accomplir en football"

L'ancien buteur formé au PSG poursuit sur l'avenir de KM7, qui arrive en fin de contrat à Paris à l'issue de la saison prochaine et qui ne souhaiterait pour l'heure pas prolonger dans la capitale.

"Ton choix dépend de ce que tu veux accomplir en football, dit-il encore. Si tu veux les plus grands honneurs, tu devras quitter le PSG à un moment donné. Quoi que tu fasses à Paris, ce sera bien, mais tu auras toujours quelqu'un pour dire : "C'est bien ce que tu as fait au PSG, mais ce n'était que la France." Les meilleurs Championnats sont en Angleterre et en Espagne, donc tu n'as pas pu encore te mesurer aux meilleurs joueurs dans le meilleur Championnat.

"Tu devras décider. Si tu veux gagner le Ballon d'Or, ce à quoi tu devrais aspirer pour faire écho à Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, tu devras te mesurer aux meilleurs. Tu ne peux pas dire que tu te mesures aux meilleurs tout le temps quand tu es au PSG. La Ligue 1 n'est pas facile, ne vous méprenez pas, mais je pense que le Championnat le plus difficile est en Angleterre.

"Donc, si tu veux être l'un des meilleurs, tu dois faire ce que tu fais avec le PSG à Chelsea, Manchester United, Arsenal, Manchester City ou Liverpool. Ou aller en Espagne, au Real Madrid ou au Barça. Ou peut-être en Italie. Là, nous pourrons parler d'un impact plus global."