PSG : La signature de Lionel Messi ? Mauricio Pochettino ne s'y attendait pas

Un accord stupéfiant a été conclu par le PSG au cours de l'été lorsque l'un des plus grands joueurs de tous les temps est devenu agent libre.

Mauricio Pochettino admet qu'il ne s'attendait pas à être dans une position où pouvoir signer Lionel Messi était une option réaliste, mais l'entraîneur du Paris Saint-Germain attend de l'Argentin qu'il donne le meilleur de lui-même après s'être rapidement installé dans la capitale française. Les géants de la Ligue 1 ont réalisé un coup d'éclat cet été, lorsque les difficultés financières du FC Barcelone ont fait de Messi un agent libre.

Mauricio Pochettino a été stupéfait qu'un compatriote puisse le rejoindre au Parc des Princes et cherche à tirer le meilleur parti de cette opportunité. L'entraîneur du PSG a déclaré au site officiel de l'UEFA à propos de Lionel Messi : "Je ne suis peut-être pas la personne la plus appropriée pour le décrire. Il y a beaucoup plus de personnes qui ont un vocabulaire plus large pour le décrire plus proche de la réalité que Leo mérite".

"Il sera toujours considéré comme l'un des meilleurs joueurs au monde. Depuis qu'il est arrivé, il s'est vraiment adapté très rapidement et il s'est très bien entraîné, en essayant d'atteindre son plus haut niveau le plus tôt possible pour concourir à son meilleur niveau. Je ne pensais pas que c'était possible qu'il signe pour nous, et quand une opportunité se présente et que tout va si vite, vous ne pouvez pas la traiter immédiatement", a ajouté l'Argentin.

Mauricio Pochettino admet qu'il a un lien particulier avec son compatriote : "Cependant, il y a ce lien : nous sommes tous les deux Argentins, nous soutenons tous les deux le Newell's Old Boys, nous venons tous les deux de Rosario. Je l'ai aussi admiré pendant longtemps quand je l'ai affronté en tant qu'adversaire, donc l'avoir maintenant à l'entraînement avec nous est vraiment agréable. Nous espérons qu'ensemble, nous serons en mesure de réaliser ce que le club désire."

Et les autres recrues du PSG ?

La dernière fenêtre de transfert a été particulièrement productive pour le PSG, avec de nombreuses transactions réalisées sans avoir à débourser de grosses sommes d'argent. Quatre joueurs internationaux confirmés ont été recrutés en tant qu'agents libres, tandis qu'Achraf Hakimi a été débauché de l'Inter après son titre de champion de Serie A en 2020-21. Pochettino a déclaré à propos de l'arrivée de l'ex-capitaine du Real Madrid et du défenseur central Sergio Ramos : "Sergio est aussi un joueur qui, selon nous, peut, si on lui en donne la possibilité, transmettre son expérience, sa compétitivité".

"C'est un joueur qui a aussi tout gagné, tout comme Leo. C'est bien de l'avoir au club pour tout ce qu'il peut partager avec ses coéquipiers : toute cette expérience qu'il a acquise au Real Madrid". Il a ensuite commenté le recrutement du milieu de terrain néerlandais Georginio Wijnaldum : "Il a été capitaine de l'équipe nationale des Pays-Bas, il a tout gagné à Liverpool, mais il lui reste encore beaucoup de football à jouer. Il peut jouer à plusieurs postes, mais sans perdre sa compétitivité, en comprenant profondément le jeu, en déployant un grand niveau en termes de technique et de [force]."

Au sujet du gardien international italien Gianluigi Donnarumma, qui s'est dirigé vers la France après avoir terminé son contrat avec l'AC Milan, Pochettino a déclaré : "Nous l'avons déjà vu être sacré joueur du tournoi de l'Euro 2020 et remporter l'Euro 2020 avec l'Italie. Je pense que son profil de gardien de but et son âge font de lui l'un des meilleurs gardiens du monde, n'est-ce pas ? (...) Hakimi ? Achraf est un jeune joueur que je suis depuis que j'étais à Tottenham".

"Nous étions sur le point de le signer à Tottenham, mais il est ensuite parti jouer à Dortmund. Il a une grande capacité à courir, son potentiel physique est énorme. Il est jeune, il est en train de mûrir au niveau défensif, mais il apporte beaucoup en attaque", a conclu Pochettino. Le PSG, avec Messi et Neymar de nouveau à sa disposition, doit débuter sa campagne en Ligue des champions mercredi sur le terrain du Club Bruges.