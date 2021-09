L'entraîneur du RB Leipzig dézingue le PSG

Jesse Marsch n'a pas hésité à s'en prendre au club de la capitale et à Manchester City concernant le non respect du fair-play financier.

Le Paris Saint-Germain n'a pas que des amis dans le football européen. Et encore moins depuis cet été. En effet, de nombreux clubs et dirigeants se sont souvent plaints de la puissance financière du club de la capitale, mais avec le mercato XXL réalisé par le vice-champion de France en des temps économiques compliqués avec le Covid n'a fait qu'accentuer cette défiance envers le Paris Saint-Germain. Jesse Marsch, qui va affronter le PSG avec Leipzig, a rejoint le clan des détracteurs du club de la capitale.

Dans un entretien accordé à Kicker, l'entraîneur du RB Leipzig a fracassé le PSG et le fair-play financier : "Nous devons nous dire : ce sont les grands matchs pour lesquels nous vivons. Le match le plus difficile va être le premier à Manchester City. City est peut-être l'équipe la plus homogène par rapport au PSG et j'espérais que nous jouerions contre eux plus tard car nous sommes toujours au milieu de notre processus de progression".

"Mes résultats à l'école et à l’université en mathématiques étaient tout à fait corrects. Donc, avec mes connaissances, je constate que les critères du fair-play financier ne sont pas vraiment respectés par certains clubs. Avec l’esprit sportif d’un Américain, le football européen n’est donc pas juste. Je pense que seul le cricket en Inde montre un écart plus important entre les clubs les plus riches et les plus pauvres", a ajouté Jesse Marsch.

Un début de campagne contre le PSG

L'article continue ci-dessous

L'entraîneur du RB Leipzig n'est par ailleurs pas le seul à se plaindre du PSG et de son manque de respect du fair-play financier, cela a également été le cas de Javier Tebas ces derniers jours et notamment dans les colonnes de Sport : "Le problème du fair-play financier actuel est qu'il est toujours a posteriori. Nous devons nous rappeler que le PSG et Manchester City ont été sanctionnés par l'UEFA et qu’ils ont été acquittés par le Tribunal arbitral du sport. Il y a un problème".

"Le TAS n'est pas le Vatican de la justice sportive, loin de là. C'est un modèle qui doit être amélioré, comme c'est le cas avec le Barça, qui a dû respecter des règles. Je peux vous garantir que les respecter les a beaucoup aidés à avancer dans cette crise. Mais force est de constater que ce que fait le PSG est intolérable. C’est pareil pour City et d’autres équipes. Je le répète, c'est intolérable, c'est du dopage", a conclu Tebas.

Pour le moment, personne n'est en mesure de dire que le Paris Saint-Germain n'a enfreint les règles du fair-play financier. Le club de la capitale a assuré à plusieurs reprises avoir pris le soin de tout étudier pour ne pas enfreindre les règles du FPF, tandis que l'UEFA, à l'heure actuelle, n'a ni sanctionné le club français, ni même sous-entendu que ce dernier n'avait pas respecté les règles. Les détracteurs du PSG vont donc devoir continuer de ronger leur frein, et ce même s'ils ne gardent pas le silence.