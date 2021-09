Le PSG maître du ballon dans le monde selon le CIES

Selon une étude publiée par le CIES, le PSG est le leader mondial en termes de passes effectuées par match pendant la saison en cours.

Solide leader de Ligue 1 après cinq victoires en autant de matches disputés dans la compétition, le Paris Saint-Germain réalise un début d'exercice à la hauteur de ses ambitions. Porté par son recrutement XXL, le club de la capitale s'impose comme un ogre insatiable, très peu disposé à laisser les miettes à ses adversaires.



La domination comptable des hommes de Mauricio Pochettino est sans partage après cinq journées, et celle-ci se traduit aussi dans les statistiques. Et plus précisément au niveau de la possession du ballon, un domaine dans lequel les joueurs de la capitale excellent selon un rapport publié par l'Observatoire du Football du CIES.

En effet, le numéro 347 de la Lettre hebdomadaire de l’Observatoire du football CIES classe les équipes de 36 championnats dans le monde – 32 en Europe et 4 dans les Amériques – en fonction du nombre de passes effectuées par match pendant la saison en cours (selon les données de notre partenaire InStat). Et dans cet exercice, c'est bel et bien le Paris St-Germain qui pointe en tête de classement avec une moyenne de 738 passes par rencontre. De quoi bien fatiguer ses adversaires...

Le ballon dans les pieds, moins dans le camp adverse

Si l'on s'intéresse à l'utilisation du ballon pendant les phases de possession, une tendance se dégage : certes, le PSG a souvent le ballon, mais pas assez dans le camp adverse. En termes de proportion de passes dans le camp adverse, ce sont les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk qui sont nettement en tête avec un pourcentage record de 68%. Manchester City (60%) et Ajax (57%) complètent le podium. Le PSG n’est dans ce cas que 19ème avec 51%. Voici donc un axe de travail tout trouvé.

Néanmoins, les Parisiens sont en tête aussi en ce qui concerne le pourcentage de passes réussies : 92,6%, soit autant que la Lazio Rome, club pensionnaire de Serie A. "Concernant le nombre de passes, en Ligue 1, derrière Paris St-Germain on trouve Monaco (669), l’Olympique Marseille (644), l’Olympique Lyonnais (618) et les néo-promus de Clermont Foot (577). Nantes (334) est par contre en queue de classement", précise enfin l'Observatoire du football CIES.